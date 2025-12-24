В Краснодарском крае обновили 103 парка и сквера

На территории Краснодарского края в 2025 году обновили 103 парка и сквера. Итоги работы по модернизации общественных пространств подвели на региональном совещании под руководством губернатора Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

По словам губернатора, сейчас современные зеленые территории есть во всех муниципалитетах края. Созданные и обновленные общественные пространства привлекают жителей.

«Люди приходят в них семьями, с детьми и с удовольствием проводят свободное время. Поэтому работу по благоустройству зеленых зон необходимо продолжить и в следующем году»,— заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Евгений Пергун сообщил, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на работы по благоустройству территорий направили 4 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов.

С 2019 года в регионе обновили более 1,5 тыс. объектов общей площадью около 1 тыс. га. Общее финансирование составило 18 млрд руб. Примерами успешного обновления стали зеленые зоны в Курганинске и Кореновске, станицах Тамань и Павловская, а также сквер Дубрава в Кабардинке. Эти населенные пункты победили во Всероссийском конкурсе проектов.

В зеленых зонах устанавливают детские игровые и спортивные комплексы, перголы и качели, обустраивают современное освещение и подсветку, создают пандусы для маломобильных граждан, высаживают деревья и кустарники. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

