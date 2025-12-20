Главные новости за 20 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 20 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два из них сбили над Азовским морем.

В станице Новотитаровской пешеход погибла под колесами двух машин.

Правительство России установило квоту на экспорт риса-сырца на 2026 год в размере 200 тыс. т. В рамках квоты экспортная пошлина составит 0%, за ее пределами — 50% от таможенной стоимости продукции.

Аэропорт Краснодара скорректировал расписание 15 рейсов из-за тумана, один борт был перенаправлен на запасной аэродром в Сочи.

Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по обращению о мошенничестве в Майкопе. Поводом стало сообщение в соцсетях о длительном непривлечении к ответственности жительницы Республики Адыгея.