Глава СКР поручил возбудить дело о мошенничестве в отношении жительницы Адыгеи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о мошенничестве в Майкопе. Поводом стало сообщение в социальных сетях о длительном непривлечении к ответственности жительницы Республики Адыгея, которая, по данным заявительницы, с 2017 года обманным путем получала в рассрочку дорогостоящие товары в магазине, принадлежащем предпринимательнице из Майкопа, представляя подложные документы об их оплате.

Как отмечается в сообщении СК, многочисленные обращения потерпевшей в правоохранительные органы результатов не принесли, виновные к ответственности до сих пор не привлечены. В следственном управлении СК по Республике Адыгее ранее была организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Василию Ларину возбудить уголовное дело и доложить о ходе и итогах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

Вячеслав Рыжков