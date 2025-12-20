В станице Новотитаровской пешеход погибла под колесами двух машин

В станице Новотитаровской на трассе Краснодар—Ейск в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина-пешеход. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом переходе. После наезда женщину отбросило на полосу встречного движения, где она попала под колеса проезжавшей Toyota.

Полученные травмы оказались смертельными, пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вячеслав Рыжков