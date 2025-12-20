Правительство РФ установило квоту на экспорт риса в 2026 году в размере 200 тысяч тонн

Правительство России установило квоту на экспорт риса-сырца на 2026 год в размере 200 тыс. т, сообщили в пресс-службе кабмина. В рамках квоты экспортная пошлина составит 0%, за ее пределами — 50% от таможенной стоимости продукции.

Решение поддержано подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. По данным кабмина, мера направлена на стимулирование развития рисоводства в стране и освоение новых зарубежных рынков.

Запрет на экспорт риса был введен с 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, главном регионе производства культуры. В результате инцидента посевные площади в пяти районах Кубани сократились, а валовой сбор снизился на треть — до 651 тыс. т. Изначальный запрет действовал до конца 2022 года и продлевался каждые полгода; сейчас его действие завершается 31 декабря 2025 года, поскольку внутреннее производство полностью удовлетворяет спрос на рис.

Ранее, до 30 июня 2025 года, в России действовал временный запрет на экспорт отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы. В конце июня правительство установило тарифную квоту на экспорт риса и крупы в объеме 50 тыс. т для стран вне Евразийского экономического союза, действующую до конца 2025 года.

Вячеслав Рыжков