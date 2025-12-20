Аэропорт Краснодара скорректировал расписание 15 рейсов из-за тумана, один борт был перенаправлен на запасной аэродром в Сочи, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

По данным онлайн-табло, изменения коснулись восьми вылетов, включая рейсы в Шарм-эш-Шейх, Анталью, Стамбул, Москву и Екатеринбург. Задержаны семь прилетов. В сообщении аэропорта уточняется, что рейс «Аэрофлота» Красноярск — Краснодар перенаправлен в Сочи из-за ограниченной видимости.

20 декабря в Краснодаре наблюдается туман, возможен дождь, температура воздуха составляет +6 градусов.

Вячеслав Рыжков