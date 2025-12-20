За ночь над Азовским морем сбили 2 БПЛА
В ночь на 20 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два из них сбили над Азовским морем.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным Минобороны РФ, 10 дронов были сбиты над территорией Белгородской области и столько же — над Воронежской областью. Еще два беспилотника уничтожены в небе над Курской областью, два — над Липецкой областью, два — над акваторией Азовского моря и один — над Брянской областью.