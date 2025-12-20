За ночь над Азовским морем сбили 2 БПЛА

В ночь на 20 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два из них сбили над Азовским морем.

По данным Минобороны РФ, 10 дронов были сбиты над территорией Белгородской области и столько же — над Воронежской областью. Еще два беспилотника уничтожены в небе над Курской областью, два — над Липецкой областью, два — над акваторией Азовского моря и один — над Брянской областью.

Вячеслав Рыжков