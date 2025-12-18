В Самарской области будет новый глава правительства

Губернатор Вячеслав Федорищев внес кандидатуру Виталия Шабалатова на должность председателя правительства Самарской области в региональный парламент. Рассмотрение вопроса о согласовании кандидатуры планируется на ближайшем заседании думы.

О том, что именно Виталий Шабалатов возглавит кабинет министров Самарской области, «Ъ-Волга» сообщал ранее. С 1 августа 2024 года этот пост занимает Михаил Смирнов. О грядущем уходе чиновника со своей должности стало известно «Ъ-Волга» еще в начале июля текущего года. Сам чиновник возможность своей отставки отрицал. В августе сообщалось, что должность главы правительства Самарской области предложена Виталию Шабалатову.

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С 1992 по 2010 год работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2010 по 2013 год — помощник губернатора Алексея Гордеева, с 2013 по 2016 год — руководитель управления делами Воронежской области. В 2016 году занял должность областного вице-премьера, а в 2018-м — совмещенный пост заместителя губернатора — первого зампреда облправительства. В 2023 году Виталий Шабалатов стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с 2024 года был советником главы Санкт-Петербурга.

Господина Шабалатова назначили зампредом правительства Самарской области в июле 2025 года. Ему доверили курировать вопросы дорожного хозяйства и транспортного обслуживания.

В конце июля, когда Михаил Смирнов ушел в трехнедельный отпуск, врио главы самарского правительства был назначен Александр Фетисов, но «по всем хозяйственным вопросам» губернатор попросил «координироваться» с Виталием Шабалатовым.

18 августа глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании объявил о грядущей отставке регионального правительства. По словам губернатора, состав кабинета министров будет оптимизирован в целях укрепления его работы. Громкое заявление главы региона прозвучало на фоне выхода из трехнедельного отпуска главы правительства Михаила Смирнова. Чиновник даже обозначил свое присутствие на рабочем месте, опубликовав пост в своем Telegram-канале, где выложил постановление правительства региона, которое касается утверждения порядка технического состояния многоквартирных домов в регионе. Позже стало известно, что Михаила Смирнова не пускали на заседания облправительства.

В сентябре губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил самарским СМИ, что господин Смирнов покинет свой пост. «Я предложил ему две опции, он может продолжить свою работу, не будучи председателем правительства. Сейчас он рассматривает эти варианты <…> Ожидаю, что в сентябре новая большая стезя все-таки его дождется», — отмечал глава региона. Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании 30 сентября, что возглавит правительство области.

На оперативных совещаниях облправительства, которые проводит Вячеслав Федорищев, Виталий Шабалатов не подвергался критике , за исключением единственного раза — когда чиновник явился на совещание правительства без галстука, но это не помешало выдвижению Виталия Шабалатова на пост первого замгубернатора — председателя правительства региона.

Михаил Смирнов до назначения главой кабмина возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара». Вероятнее всего, теперь он покинет Самару и перейдет на работу в питерский филиал газовой компании. Михаила Смирнова также собираются исключить из президиума политсовета самарского реготделения партии «Единая Россия».

