Правительство Самарской области возглавит губернатор

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев возглавит правительство региона. Решение озвучено на оперативном совещании кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе мероприятия было объявлено о новой структуре правительства региона. Первым заместителем председателя станет Ольга Собещанская. Также назначены четыре заместителя.

Михаил Смирнов, занимающий пост главы правительства региона, пока не получил новую должность.

О технической отставке правительства Самарской области Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании 18 августа текущего года. По словам губернатора, состав кабинета министров будет оптимизирован в целях укрепления его работы. Как сообщал ранее «Ъ», Михаил Смирнов покинул должность первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области.

Евгений Чернов