Глава Самарской области отчитал министра за участие в совещании без галстука

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в начале оперативного совещания регионального правительства потребовал от одного из участников «не забывать про галстук». Как рассказал собеседник «Ъ» в кабинете министров, обращение было адресовано заместителю председателя правительства региона Виталию Шабалатову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На видеозаписи совещания можно заметить, что этот чиновник во время доклада о подготовке к отопительному сезону действительно был без галстука.

Виталию Шабалатову ранее прочили пост председателя правительства Самарской области. «Ъ» ранее сообщал, что эту должность покинет Михаил Смирнов. В августе текущего года глава региона заявлял, что во время отпуска главы правительства по всем хозяйственным вопросам губернатор попросил обращаться к зампреду Виталию Шабалатову. В итоге губернатор Вячеслав Федорищев принял решение, что он сам возглавит кабинет министров.

Андрей Сазонов