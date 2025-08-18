Глава Самарской области отправит в отставку правительство в отсутствие его главы

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании объявил об отставке регионального правительства, которая произойдет осенью текущего года. По словам губернатора, состав кабинета министров будет оптимизирован в целях укрепления его работы.

Число региональных министерств и вице-губернаторов будет сокращено. Как уточнил господин Федорищев, это не связано с неудовлетворительными результатами.

Громкое заявление главы региона прозвучало на фоне выхода из трехнедельного отпуска главы правительства Михаила Смирнова. Чиновник даже обозначил свое присутствие на рабочем месте, опубликовав пост в своем Telegram-канале, где выложил постановление правительства региона, которое касается утверждения порядка технического состояния многоквартирных домов в регионе. При этом входящий номер постановления и дата подписи на документе отсутствуют. По данным источника «Ъ» в руководстве Самарской области, вопрос отставки главы кабинета министров Михаила Смирнова по-прежнему актуален и это может произойти после реформы структуры правительства области. Чиновника не было на оперативном совещании с участием губернатора, на котором он и объявил о своих намерениях реформировать главный исполнительный орган в регионе. Данную информацию подтвердили в правительстве области. «Ъ» попытался узнать причину отсутствия чиновника на совещании, однако господин Смирнов не ответил на звонок.

Евгений Чернов