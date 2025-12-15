Виталий Шабалатов возглавит правительство Самарской области

В ближайшее время должна состояться ранее запланированная отставка правительства Самарской области. Кабинет министров региона возглавит Виталий Шабалатов.

Чиновник был назначен зампредом правительства в июле текущего года. Ранее он занимал пост советника главы Санкт-Петербурга. В октябре Виталий Шабалатов подвергся критике со стороны губернатора Вячеслава Федорищева за посещение оперативного совещания облправительства без галстука.

Руководящий областным правительством Михаил Смирнов лишится своего поста. Его также собираются исключить из президиума политсовета самарского реготделения партии «Единая Россия».

Михаил Смирнов до назначения главы кабмина возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара». Чиновник, возможно, вернется на работу в газовую компанию.

Евгений Чернов