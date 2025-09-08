Губернатор Самарской области подтвердил уход Михаила Смирнова с поста главы правительства

Как сообщал ранее «Ъ-Волга», Михаил Смирнов уйдет с должности первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области. Это подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев в интервью самарским СМИ.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов

«Я предложил ему две опции, он может продолжить свою работу, не будучи председателем правительства. Сейчас он рассматривает эти варианты <…> Ожидаю, что в сентябре новая большая стезя все-таки его дождется», — приводит издание слова главы региона.

Где именно продолжит свою карьеру Михаил Смирнов, в Москве или Самаре и в качестве кого, Вячеслав Федорищев не уточнил.

Комментируя причины предстоящего ухода Михаила Смирнова из правительства Самарской области, губернатор Самарской области отметил, что чиновнику «на его работе с его мерой ответственности неправильно было бы делать резкие суждения».

О грядущей отставке главы правительства Самарской области «Ъ-Волга» впервые сообщил 2 июля. Эту информацию изданию подтвердили сразу несколько собеседников в областном правительстве.

В августе Михаил Смирнов находился в продолжительном отпуске. В этот период обязанности премьера временно исполнял и руководил региональным правительством первый вице-губернатор Александр Фетисов. Сам Михаил Смирнов возможность своей отставки отрицал.

После этого Вячеслав Федорищев анонсировал отставку регионального правительства, назвав ее «технической» процедурой. По информации источников «Ъ-Волга», вероятнее всего, пост главы регионального правительства займет Виталий Шабалатов — зампред правительства Самарской области, который помимо сферы ЖКХ отвечает за дорожное хозяйство и транспортное обслуживание.

