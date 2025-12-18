ВТБ в Ярославской области с 2026 года станет оператором «Пушкинской карты»

С 1 января 2026 года ВТБ возьмет на себя функции банка-оператора программы «Пушкинская карта». Уже сейчас жители Ярославской области могут переоформить карты, чтобы продолжить пользоваться преимуществами программы в новом году без перерыва в обслуживании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Соловьева Фото: Елизавета Соловьева

«ВТБ с удовольствием принимает на себя роль оператора одного из ключевых национальных проектов по приобщению молодежи к культурным событиям. Мы делаем все, чтобы переход к нам на обслуживание прошел максимально комфортно. Рекомендую подать заявление на перевыпуск карты до 28 декабря, чтобы уже с 1 января можно было приобретать билеты в кино, на выставки, концерты и спектакли»,— подчеркнул управляющий ВТБ в Ярославской области Яков Томилов.

До 28 декабря 2025 года включительно оформить выпуск «Пушкинской карты» от ВТБ можно с помощью мобильного приложения Почта Банка и «Госуслуги Культура». В период с 29 по 31 декабря будут идти технические работы по смене оператора программы, прием заявлений будет недоступен.

При этом все действующие «Пушкинские карты», выданные Почта Банком, будут работать до 15:00 31 декабря 2025 года. До этого времени ярославцы смогут купить билеты по имеющейся карте Почта Банка. С 1 января 2026 года после 15:00 права на выпуск и обслуживание «Пушкинских карт» перейдут к ВТБ.

С этого момента приобрести билеты на культурные мероприятия по программе можно будет только по карте, выпущенной в ВТБ.

«В афише Ярославской области более 250 мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте. Более 80 организаций культуры в регионе являются участниками проекта. Все это говорит о востребованности Пушкинской карты и о том, как широко программа распространена в регионе. Нам всем важно, чтобы переход от одного оператора к другому прошел мягко и спокойно, ну и, конечно, самое главное, чтобы ребята, которые могут пользоваться Пушкинской картой посещали как можно больше культурных мероприятий, чтобы освоить предоставленные лимиты. Мы со своей стороны стараемся максимально информировать ярославцев о возможностях Пушкинской карты и способах перехода. В рамках договоренностей с министерством культуры Ярославской области мы будем включать в планы образовательных организаций мероприятия по Пушкинской карте, чтобы они были не просто досуговыми, но еще и образовательными, с последующим обсуждением, воспитательной окраской»,— отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.