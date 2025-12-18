На Кубани за год количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 500 тысяч

Количество договоров ОСАГО, заключенных в Краснодарском крае, за год увеличилось более чем на полмиллиона и достигло 2,36 млн, следует из данных Российского союза автостраховщиков. По состоянию на середину декабря 2025 года в регионе действовало 2,36 млн полисов против 1,85 млн годом ранее, пишет Бизнес FM Краснодар.

Рост числа договоров сопровождался снижением их средней стоимости. Средний чек по ОСАГО в крае за год сократился с 7 тыс. до 5,3 тыс. руб. Как сообщил глава РСА Евгений Уфимцев на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков в Москве, основной вклад в рост рынка внесли краткосрочные полисы, спрос на которые в первую очередь формируют водители такси.

Несмотря на увеличение количества проданных полисов, совокупный объем страховой премии в Краснодарском крае снизился примерно на 0,5 млрд руб., что связано с удешевлением страховых продуктов и изменением структуры продаж.

Вячеслав Рыжков