Главные новости за 17 декабря. Кавказ

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета подвели климатические итоги 2025 года для Ставропольского края. Прогнозы на 2026-й ненадежны: физика вихрей и облаков пока неясна. Тенденция к потеплению и отклонениям сохранится. Единственное, что можно предсказать о 2026 году на Ставрополье — это повторение «погодных качелей» уходящего года.

В Кабардино-Балкарии запустили круглосуточный анонимный чат-бот «Я молод. Вопросы и ответы». Он помогает молодым людям справляться с внутренними кризисами, разрешать конфликты и укреплять психологическое благополучие.

Полное заполнение системы водоснабжения и подключение всех районов Пятигорска планируется завершить в первой половине дня 17 декабря. Вода уже поступает в микрорайоны Новопятигорск-Скачки, «Белая Ромашка», по ул. Калинина, частично заполняется система в центре города.

Верховный суд России отказал Росприроднадзору и ООО «Экосервис» в пересмотре дела о взыскании 110,9 млн руб. за незаконное захоронение промышленных отходов и направил спор на новое рассмотрение в арбитраж Ставропольского края.

Полицейские установили личность продавца, поставившего жителю Пятигорска поддельные часы за 2,3 млн руб. Им оказалась 33-летняя москвичка. Попользовавшись часами некоторое время, пятигорчанин решил показать аксессуар часовщику, тот признал украшение недорогой подделкой.

Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики отклонил апелляционные жалобы и оставил в силе приговор троим организаторам рафтинга, которых обвиняли в гибели туристов в июне 2021. Во время сплава лодки столкнулись с камнями, в результате чего они опрокинулись. Два участника группы погибли.