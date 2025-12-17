Москвичка продала жителю Пятигорска поддельные часы за 2,3 млн рублей

Полицейские установили личность продавца, поставившего жителю Пятигорска поддельные часы за 2,3 млн руб. Им оказалась 33-летняя москвичка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: "Коммерсантъ FM"

В полиции 44-летний пострадавший пояснил, что объявление о продаже люксовых наручных часов по привлекательной цене он нашел в сети интернет. С продавцом он обсудил условия сделки и перевел за изделие более 2,3 млн рублей.

Попользовавшись часами некоторое время, пятигорчанин решил показать аксессуар часовщику, тот признал украшение недорогой подделкой.

Задержанная москвичка созналась в содеянном и пояснила, что полученные деньги успела потратить.

Наталья Белоштейн