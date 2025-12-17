Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москвичка продала жителю Пятигорска поддельные часы за 2,3 млн рублей

Полицейские установили личность продавца, поставившего жителю Пятигорска поддельные часы за 2,3 млн руб. Им оказалась 33-летняя москвичка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: "Коммерсантъ FM"

Фото: "Коммерсантъ FM"

В полиции 44-летний пострадавший пояснил, что объявление о продаже люксовых наручных часов по привлекательной цене он нашел в сети интернет. С продавцом он обсудил условия сделки и перевел за изделие более 2,3 млн рублей.

Попользовавшись часами некоторое время, пятигорчанин решил показать аксессуар часовщику, тот признал украшение недорогой подделкой.

Задержанная москвичка созналась в содеянном и пояснила, что полученные деньги успела потратить.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все