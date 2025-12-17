В Пятигорске началась подача воды после аварии

Полное заполнение системы водоснабжения и подключение всех районов Пятигорска планируется завершить в первой половине дня 17 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Дмитрий Ворошилов.

Вода уже поступает в микрорайоны Новопятигорск-Скачки, «Белая Ромашка», по ул. Калинина, частично заполняется система в центре города.

«Воды нет в поселках Энергетик и Нижнеподкумском, станице Константиновской — здесь вода планируется к обеду»,— отметил глава.

Аварийные бригады устраняют появившиеся на разводящей сети утечки.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», авария на магистральном водоводе в районе села Новоблагодарное произошла 16 декабря. С перебоями в водоснабжении столкнулись жители Пятигорска и ближайших населенных пунктов – Горячеводского, Свободы, Энергетика, Константиновского, Среднего и Нижнего Подкумка. Кроме того, подачу воды ограничили в поселках Иноземцево и Капельница под Железноводском.

Из-за аварии в школах и детсадах Пятигорска 17 декабря были отменены занятия.

Наталья Белоштейн