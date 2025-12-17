Верховный суд КЧР утвердил приговор по гибели туристов на сплаве

Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики отклонил апелляционные жалобы и оставил в силе приговор троим организаторам рафтинга, которых обвиняли в гибели туристов в июне 2021. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Происшествие случилось 17 июня 2021 года в ауле Учкулан Карачаевского района. Группа из 13 туристов отправилась на сплав по горным рекам Уллу-Кам и Кубань под руководством троих организаторов. Суд установил, что подсудимые оказывали туристические услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Так, организаторы не обладали необходимыми навыками для проведения сплава по горным рекам и не изучили гидрологическую обстановку на маршруте.

Во время сплава лодки столкнулись с камнями, в результате чего они опрокинулись. Два участника группы погибли.

Карачаевский районный суд приговорил двух фигурантов к двум годам лишения свободы, еще одного — к одному году. Всем троим наказание заменили на принудительные работы на те же сроки с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Апелляционная инстанция внесла в приговор лишь редакционные правки, оставив основную часть решения без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев