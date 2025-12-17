ВС вернул дело по экоштрафу на 110 млн рублей на пересмотр в Ставрополь

Верховный суд России отказал Росприроднадзору и ООО «Экосервис» в пересмотре дела о взыскании 110,9 млн руб. за незаконное захоронение промышленных отходов и направил спор на новое рассмотрение в арбитраж Ставропольского края. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

По материалам дела, Северо-Кавказское управление Росприроднадзора потребовало взыскать со ставропольской компании многомиллионный штраф за негативное воздействие на природу. Арбитражный суд Ставрополья и апелляционный суд удовлетворили требования ведомства.

ООО «Экосервис», специализирующийся на сборе отходов и эксплуатирующий два объекта хранения отходов и скважину для подземного захоронения стоков, незаконно разместил 29,5 тыс. кубометров промотходов четвертого класса опасности в палеоценовый водоносный горизонт в 2017-2019 годах.

По данным проверки, компания через нагнетательную скважину захоронила на глубине 1650 м растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей без необходимого разрешения. В 2018 году было размещено 20,9 тыс. кубометров отходов, в 2019 году – 8,5 тыс. кубометров.

Росприроднадзор 11 марта 2021 года направил предприятию требование о доначислении платы за размещение отходов: 69,6 млн руб. за 2018 год, плюс пени 10,1 млн руб., а также 29,4 млн руб. за 2019 год с пеней 1,7 млн руб.

Компания оспаривала расчеты, ссылаясь на пропуск срока исковой давности и неправомерность применения повышающего коэффициента. Однако суды установили, что у предприятия отсутствовали лимиты на размещение таких отходов, что обосновывало применение пятикратного коэффициента.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа частично отменил решения нижестоящих инстанций по требованиям за 2018 год (79,7 млн руб.), направив дело на новое рассмотрение из-за неполной оценки обстоятельств применения исковой давности. В остальной части судебные акты остались в силе.

Тат Гаспарян