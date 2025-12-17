Рынок грузовиков

Большие стоки подержанных грузовиков в стоках лизинговых компаний давят на рынок новых, который также претерпевает серьезный кризис, напоминают опрошенные “Ъ” эксперты. По данным «Автостата», за январь—ноябрь продажи новых грузовых машин массой свыше 16 тонн сократились на 56% год к году, до 41,84 тыс. штук. Причины негативной динамики, в частности, связаны с кризисом в сегменте автоперевозок, высокой ключевой ставкой, замедлением инфраструктурных проектов и выбранным за прошлые годы рекордным спросом, отмечают аналитики.

Доля китайских брендов, уточняют в «Автостате», сократилась на 17 процентных пунктов год к году: с 70% до 53%, российских, напротив, выросла c 20% до 36%. На белорусские грузовики пришлось 7% продаж против 5% годом ранее. Лидером продаж на рынке новых тяжелых грузовиков в январе—ноябре, согласно аналитике гендиректора «Глобал Трак Сейлс» Максима Шишко, представленной на пресс-конференции РОАД, стал КамАЗ (доля 30,1%). Следом идут Sitrak (16,4%), Shacman (10,5%), FAW (9,2%), Howo (4,9%), Dongfeng (3,1%), Ural (4,3%) и Valdai (1%).

По итогам 2025 года, согласно оценке КамАЗа, рынок грузовых автомобилей свыше 14 тонн снизится примерно на 60%, до 45–50 тыс. штук. «Это считаем таким базовым сценарием, но и он оптимистичный»,— отметил замгендиректора компании Михаил Матасов (цитата по «Интерфаксу»).