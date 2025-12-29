Разрешите оплатить

Попытки властей популяризировать колледжи и техникумы вполне закономерно привели к ограничению доступа к высшему образованию. Менее чем за год Госдума совместно с правительством разработала и внедрила концепцию контроля за платными местами в вузах.

Корреспондент отдела общества Полина Ячменникова

Фото: Анна Горовец, Коммерсантъ

Как работал платный прием раньше

До 2025 года государство вообще не контролировало количество платных мест в вузах. Если у учебного заведения была аккредитованная образовательная программа, оно могло самостоятельно набирать столько платников, сколько посчитает нужным. Ограничением служила лишь нехватка учебных аудиторий и преподавателей. По этой причине в большинстве вузов конкурс на платные места отсутствовал вообще и абитуриенту гарантировали зачисление в случае оплаты, если он, конечно, преодолел минимальный порог баллов ЕГЭ для подачи заявления в вузы. Университеты могли указывать количество платных мест на направлении, но расширить их количество в случае превышения спроса труда не составляло.

Первая попытка контроля платных мест произошла в конце 2024 года. Тогда Минобрнауки обновило правила поступления в вузы, обязав их указывать предельно допустимое число платных мест на направлении за несколько месяцев до старта приемной кампании. Нововведение, впрочем, принципиального эффекта не оказало: университеты принимали решение все равно самостоятельно, а никаких санкций за недобор на платные места не предполагалось. Собеседники “Ъ” в вузах тогда отмечали, что многие из них на всякий случай специально устанавливали завышенную планку платных мест, чтобы точно принять всех желающих. Впрочем, источники в Минобрнауки рассказывали “Ъ”, что некоторые вузы все-таки не угадали и к ним все равно пришло больше желающих учиться за собственный счет, чем они рассчитывали. Увеличить количество платных мест в ведомстве, однако, не дали.

Самыми популярными специальностями для платного образования из года в год становились юриспруденция, экономика и менеджмент: на них приходилась четверть всех платников.

При этом бюджетных мест на этих направлениях (а они, как предполагается, распределяются с учетом кадровой потребности регионов) выделялось стабильно мало. Так, например, среди бакалавров-юристов в 2024–2025 учебном году лишь 27 тыс. обучались на бюджете, на платной же основе такое образование получали 267 тыс. человек. Глава Минобрнауки Валерий Фальков под конец 2024 года уже заявлял, что «у нас сегодня зашкаливающее количество такого рода специалистов», и даже предлагал ограничить их количество, запретив брать льготный образовательный кредит на эти специальности.

Что предложило Минобрнауки

В начале 2025 года министр предложил уже полностью контролировать платный набор в вузы.

«Острый дефицит кадров на рынке труда и, самое главное, дефицит инженеров настоятельно требует регулирования платного приема в университеты,— объяснял господин Фальков на заседании Совета при президенте по науке и образованию с участием Владимира Путина.— Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства». Президент согласился с таким подходом. В апреле появилось поручение главы государства «рассмотреть возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию предельного количества платных мест». Всего через три дня группа из депутатов и сенаторов внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Изначально предполагалось, что Минобрнауки будет ежегодно утверждать объем платного приема по всем направлениям, но ко второму чтению концепция изменилась. Согласно принятым в мае поправкам, правительство определяет перечень специальностей, на которые потом устанавливает предельное количество платных мест.

Реализация закона целиком зависела от того, какую нормативно-правовую базу для него подготовят в Минобрнауки. Пока министерство готовило документы, эксперты высказали целый ряд замечаний. Они отмечали, что регулирование набора в частные вузы противоречит концепции «рыночной экономики», и высказывали очевидное предположение, что уменьшение количества платных мест неминуемо приведет к увеличению цен на обучение. Качество образования при этом не улучшится (по мнению депутатов и чиновников, регулирование платного образования в первую очередь отсечет некачественные программы, созданные для зарабатывания денег, и повысит престиж высшего образования в целом), так как для этого нужно не ограничивать вузы, а пристальнее контролировать их деятельность и осуществлять проверки на соответствие образовательным стандартам.

Как все в итоге будет регулироваться

Осенью в соцсетях и профессиональных Telegram-каналах стали появляться первые версии перечня специальностей, по которым будет регулироваться платное обучение. В варианте, с которым ознакомился “Ъ”, содержалось 46 позиций: 34 направления бакалавриата и 12 — специалитета. Помимо экономики, менеджмента и юриспруденции в списке оказались, например, психология, филология, международные отношения, лингвистика, архитектура и нефтегазовое и горное дело. В итоговом варианте специальностей оказалось чуть меньше — 40. Эксперты назвали перечень ожидаемым — в нем оказались социогуманитарные специальности с переизбытком выпускников и те направления подготовки, где сильно различается проходной балл для бюджетников и платников.

В конце октября ведомство опубликовало и методику распределения платных мест.

В большинстве случаев количество платных мест будет равно среднему числу студентов, поступивших на это направление за деньги в последние три года.

Если же в 2025 году средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на какую-либо специальность на коммерческой основе, не превышал 50, то платные места на нее вообще не выделят.

Отметим, что в ряде вузов на направления, не попавшие в перечень, средний балл также составляет меньше 50 баллов, но, по-видимому, такие результаты студентов социально значимых специальностей на качество образования не влияют. Для направлений, на которые платный набор осуществляется впервые, вузам будут предоставлять не более десяти мест.

Комментируя решения Минобрнауки, эксперты отметили, что на крупные и топовые вузы регулирование не повлияет — количество платников там принципиально не изменится. А вот частные организации точно столкнутся с проблемами.

В вузовском сообществе предложенные правила назвали скорее «мягкими» и не исключили, что пока речь идет о реформе платного обучения в тестовом режиме, который неминуемо усложниться в будущем.

Родители нынешних школьников уже тревожатся, что их дети (особенно если они относятся по складу ума к так называемым гуманитариям) не смогут получить даже платное высшее образование. Вполне возможно, это побудит взрослых отправлять своих отпрысков в колледжи после девятого класса и вообще обходиться без учебы в вузе.

Выводы тем не менее пока делать рано. В 2026 году, по словам Валерия Фалькова, количество платных мест в вузах сократится на 45 тыс. Это примерно 13% от их общего числа. При этом сильнее всего пострадают негосударственные вузы — там недосчитаются 20% мест. Финальные цифры первыми узнают ректоры вузов — и случится это лишь в самом конце декабря, поэтому осмыслять результаты распределения мест и наблюдать, к чему это приведет, придется уже в новом году.