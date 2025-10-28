Проект перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, по которым определяется предельное количество платных мест
Направления подготовки высшего образования — бакалавриата
1. Архитектура.
2. Дизайн архитектурной среды.
3. Автоматизация технологических процессов и производств.
4. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
5. Нефтегазовое дело.
6. Технология транспортных процессов.
7. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
8. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.
9. Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.
10. Психология.
11. Конфликтология.
12. Экономика.
13. Менеджмент.
14. Управление персоналом.
15. Государственное и муниципальное управление.
16. Бизнес-информатика.
17. Торговое дело.
18. Товароведение.
19. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.
20. Юриспруденция.
21. Зарубежное регионоведение.
22. Международные отношения.
23. Публичная политика и социальные науки.
24. Реклама и связи с общественностью.
25. Журналистика.
26. Издательское дело.
27. Телевидение.
28. Медиакоммуникации.
29. Сервис.
30. Гостиничное дело.
31. Филология.
32. Лингвистика.
33. Фундаментальная и прикладная лингвистика.
34. Прикладная этика.
Специальности высшего образования — специалитета
1. Пожарная безопасность.
2. Горное дело.
3. Нефтегазовые техника и технологии.
4. Стоматология.
5. Психология служебной деятельности.
6. Экономическая безопасность.
7. Таможенное дело.
8. Правовое обеспечение национальной безопасности.
9. Правоохранительная деятельность.
10. Судебная экспертиза.
11. Судебная и прокурорская деятельность.
12. Перевод и переводоведение.
