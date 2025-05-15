Правительство спланирует траты россиян на образование

Правительство будет решать, сколько платных мест будет в российских вузах, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Документ призван помочь решить проблему с нехваткой кадров и повысит качество образования, уверены авторы законопроекта. О проблеме «чрезмерного платного набора» на не востребованные в экономике специальности говорил президент Владимир Путин. Механизм реализации нового закона пропишут в подзаконных актах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

14 мая депутаты Госдумы обсуждали поправки к закону «Об образовании», согласно которым правительство будет определять объем платного приема в российские вузы. Сегодня университеты сами устанавливают количество платных мест, которое могут позволить себе в зависимости от количества преподавателей, спроса на образовательные услуги и размера вуза. Увеличивать число платных мест до 2025 года вузы могли прямо в ходе приемной кампании, но Минобрнауки ограничило эту возможность: сегодня вузы должны указать план приема на коммерческие места не позднее 30 апреля.

Рассмотренный законопроект внесла 4 апреля межфракционная группа из 346 депутатов и пяти сенаторов, включая спикеров обеих палат Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина. За несколько дней до этого президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность наделения Минобрнауки правом определять предельное количество платных мест в вузах, призвав исключить «чрезмерный платный набор по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

Глава комитета Совфеда по образованию Лилия Гумерова, представляя законопроект в Госдуме, раскрыла тезис, ранее изложенный президентом. «53% студентов сегодня учатся на платной основе, при этом по отдельным специальностям наблюдается существенный дисбаланс между числом бюджетных мест, установленных с учетом потребностей экономики, и платными местами»,— пожаловалась сенатор. По ее данным, 27 тыс. бакалавров-юристов обучаются на бюджете, 267 тыс.— на платной основе. Среди бакалавров-экономистов соотношение, соответственно, 25 тыс. и 164 тыс., среди менеджеров — 14 тыс. и 144 тыс.

«Переизбыток выпускников приводит к низкому проценту их трудоустройства по специальности и высокой конкуренции за рабочее место»,— отметила госпожа Гумерова.

Качество подготовки студентов-платников в целом ниже, чем бюджетников, заметила она, так как на платные места поступают с низким баллом ЕГЭ, а вузы реже отчисляют таких студентов, стремясь сохранить заработок.

В прошлые десятилетия «на волне ультралиберального разгула был запущен процесс товаризации высшего образования», добавил глава комитета Госдумы по высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП). Внесенный же законопроект, заявил он, призван восстановить «национально-ориентированную систему образования». «Конституционное право на образование не является правом личной автономии, а имеет социальный характер и обеспечивает возможности человека с учетом потребностей общества и государства»,— заключил парламентарий.

На платные места нередко идут молодые люди, чтобы получить отсрочку от армии, нужно с этим что-то делать, заметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). В ответ Сергей Кабышев заметил, что с 2024 году возраст призыва на срочную службу повысили до 30 лет, поэтому сейчас это уже «не рабочая схема». Депутат Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что в результате принятия законопроекта будет утрачена логика «спрос рождает предложение», так как поправки могут затронуть и частные высшие учебные заведения. Он также выразил беспокойство, что изменения могут существенно отразиться на бюджете в том числе и государственных вузов, которые также зарабатывают на платниках.

Первый зампред комитета Госдумы по высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») добавила, что ограничение количества платных мест исходя из потребностей экономики может отразиться на абитуриентах, планирующих поступать на творческие и гуманитарные специальности. Она считает, что такие меры в итоге приведут не к повышению популярности инженерных направлений, необходимых экономике, а к снижению уровня образования граждан, потому что они перестанут поступать в вузы в целом, если на интересующие их специальности будет ограничен набор.

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил в ответ, что законопроект будет постепенно менять структуру платного приема, но не ограничивать его.

«Планирование объема платного приема будет осуществляться гибко исходя из потребности страны. Заранее сказать, что мы сейчас будем как-то квотировать, об этом речь не идет»,— пообещал он.

Первый зампред комитета по высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) напомнил, что депутаты должны до третьего чтения ознакомиться с проектами подзаконных актов, в которых пропишут конкретные механизмы реализации закона. Заместитель главы Минобрнауки Анастасия Бондаренко в ответ пообещала подготовить «основные документы» через месяц. Вячеслав Володин заявил, что закон нужно принимать «как можно быстрее»: во втором чтении он будет рассмотрен на следующей неделе. Срок вступления документа в силу, по мнению господина Володина, нужно перенести на год раньше от запланированной изначально даты — на 1 сентября 2025 года.

Полина Ячменникова