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Коммерсантъ FM
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Правительство спланирует траты россиян на образование

Законопроект об ограничении платных мест в вузах приняли в первом чтении

Правительство будет решать, сколько платных мест будет в российских вузах, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Документ призван помочь решить проблему с нехваткой кадров и повысит качество образования, уверены авторы законопроекта. О проблеме «чрезмерного платного набора» на не востребованные в экономике специальности говорил президент Владимир Путин. Механизм реализации нового закона пропишут в подзаконных актах.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

14 мая депутаты Госдумы обсуждали поправки к закону «Об образовании», согласно которым правительство будет определять объем платного приема в российские вузы. Сегодня университеты сами устанавливают количество платных мест, которое могут позволить себе в зависимости от количества преподавателей, спроса на образовательные услуги и размера вуза. Увеличивать число платных мест до 2025 года вузы могли прямо в ходе приемной кампании, но Минобрнауки ограничило эту возможность: сегодня вузы должны указать план приема на коммерческие места не позднее 30 апреля.

Рассмотренный законопроект внесла 4 апреля межфракционная группа из 346 депутатов и пяти сенаторов, включая спикеров обеих палат Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина. За несколько дней до этого президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность наделения Минобрнауки правом определять предельное количество платных мест в вузах, призвав исключить «чрезмерный платный набор по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

Глава комитета Совфеда по образованию Лилия Гумерова, представляя законопроект в Госдуме, раскрыла тезис, ранее изложенный президентом. «53% студентов сегодня учатся на платной основе, при этом по отдельным специальностям наблюдается существенный дисбаланс между числом бюджетных мест, установленных с учетом потребностей экономики, и платными местами»,— пожаловалась сенатор. По ее данным, 27 тыс. бакалавров-юристов обучаются на бюджете, 267 тыс.— на платной основе. Среди бакалавров-экономистов соотношение, соответственно, 25 тыс. и 164 тыс., среди менеджеров — 14 тыс. и 144 тыс.

«Переизбыток выпускников приводит к низкому проценту их трудоустройства по специальности и высокой конкуренции за рабочее место»,— отметила госпожа Гумерова.

Качество подготовки студентов-платников в целом ниже, чем бюджетников, заметила она, так как на платные места поступают с низким баллом ЕГЭ, а вузы реже отчисляют таких студентов, стремясь сохранить заработок.

В прошлые десятилетия «на волне ультралиберального разгула был запущен процесс товаризации высшего образования», добавил глава комитета Госдумы по высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП). Внесенный же законопроект, заявил он, призван восстановить «национально-ориентированную систему образования». «Конституционное право на образование не является правом личной автономии, а имеет социальный характер и обеспечивает возможности человека с учетом потребностей общества и государства»,— заключил парламентарий.

На платные места нередко идут молодые люди, чтобы получить отсрочку от армии, нужно с этим что-то делать, заметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). В ответ Сергей Кабышев заметил, что с 2024 году возраст призыва на срочную службу повысили до 30 лет, поэтому сейчас это уже «не рабочая схема». Депутат Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что в результате принятия законопроекта будет утрачена логика «спрос рождает предложение», так как поправки могут затронуть и частные высшие учебные заведения. Он также выразил беспокойство, что изменения могут существенно отразиться на бюджете в том числе и государственных вузов, которые также зарабатывают на платниках.

Бюджетные места в вузах пользуются спросом не только в Москве

Первый зампред комитета Госдумы по высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») добавила, что ограничение количества платных мест исходя из потребностей экономики может отразиться на абитуриентах, планирующих поступать на творческие и гуманитарные специальности. Она считает, что такие меры в итоге приведут не к повышению популярности инженерных направлений, необходимых экономике, а к снижению уровня образования граждан, потому что они перестанут поступать в вузы в целом, если на интересующие их специальности будет ограничен набор.

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил в ответ, что законопроект будет постепенно менять структуру платного приема, но не ограничивать его.

«Планирование объема платного приема будет осуществляться гибко исходя из потребности страны. Заранее сказать, что мы сейчас будем как-то квотировать, об этом речь не идет»,— пообещал он.

Первый зампред комитета по высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) напомнил, что депутаты должны до третьего чтения ознакомиться с проектами подзаконных актов, в которых пропишут конкретные механизмы реализации закона. Заместитель главы Минобрнауки Анастасия Бондаренко в ответ пообещала подготовить «основные документы» через месяц. Вячеслав Володин заявил, что закон нужно принимать «как можно быстрее»: во втором чтении он будет рассмотрен на следующей неделе. Срок вступления документа в силу, по мнению господина Володина, нужно перенести на год раньше от запланированной изначально даты — на 1 сентября 2025 года.

Полина Ячменникова

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