Встать, суд сдает

Сразу трое бывших высокопоставленных судей стали ответчиками по многомиллиардным искам Генпрокуратуры об изъятии имущества за нарушения антикоррупционного законодательства. В августе Красногорский горсуд Московской области удовлетворил иск надзорного ведомства об изъятии в пользу государства имущества Александра Чернова, который в течение четверти века возглавлял Краснодарский краевой суд. Общая сумма конфискованных активов превысила 13 млрд руб. В федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости, с ответчиков — экс-судьи, его родственников и других лиц — взыскано 3,1 млрд руб., вырученных от реализации незаконно нажитого имущества. Требования надзора Александр Чернов признал.

Сразу два иска в течение года Генпрокуратура предъявила бывшему главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову. В сентябре Волжский горсуд Волгоградской области изъял имущество бывшего высокопоставленного судьи и его родственников на сумму около 13 млрд руб. Тогда среди прочего в казну отошли 118 земельных участков, десятки зданий и помещений разного назначения. Исковые требования господин Трахов признал. А в начале декабря надзорное ведомство направило иск в Октябрьский райсуд Краснодара об изъятии коррупционных активов Аслана Трахова и членов его семьи, оформленных на номинальных владельцев и оцениваемых в 5,4 млрд руб. В их числе расположенные в Адыгее и Краснодарском крае сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся выращиванием зерновых, злаковых и масличных культур.

В октябре в Останкинском суде столицы стартовал процесс об изъятии активов — сети отелей Marton стоимостью более 9 млрд руб.— у бывшего судьи Верховного суда, экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова. Надзор считает реальным владельцем активов господина Момотова, а не соответчика по иску — бизнесмена Андрея Марченко, которому они принадлежат официально. Оба с требованиями не согласны.