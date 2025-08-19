Судья Чернов признался под надзором

Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества Александра Чернова, который в течение четверти века возглавлял Краснодарский крайсуд. Проверка соблюдения судьей антикоррупционных норм была инициирована генеральным прокурором Игорем Красновым, который держит громкий процесс под личным контролем. Александр Чернов, потерявший активы на сумму 13 млрд руб., полностью признал претензии надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Решением Красногорского городского суда Московской области в доход РФ обращено имущество общей стоимостью свыше 13 млрд руб., принадлежащее бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову и его близким. Судебный процесс был инициирован Генеральной прокуратурой РФ по личному указанию Игоря Краснова.

Иск к господину Чернову удовлетворен в полном объеме.

Всего в федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 10 млрд руб.

С ответчиков взыскано 3,1 млрд руб., вырученных от реализации незаконно нажитого, по данным истцов, имущества. Кроме того, на счетах господина Чернова и его близких обнаружены и арестованы средства на общую сумму 1,2 млрд руб.

Самый крупный объект, который отошел в казну,— сельхозпредприятие (СХП) «Дмитриевское» (5 тыс. га пахотных земель в Краснодарском крае). По данным надзора, в 2009 году Александр Чернов, будучи судьей, купил и передал агробизнес своей гражданской жене Светлане Новиковой, матери его сына Виталия Новикова (в настоящее время — депутат краевого заксобрания). Капитализация предприятия превышает 3 млрд руб., ежегодная выручка составляет 725 млн руб., валовая прибыль — 117 млн руб.

Претензии по поводу СХП «Дмитриевское» предъявлены ответчикам как в денежной, так и в натуральной форме: близкие Александра Чернова, продавшие предприятие в 2024 году, а также он сам должны перечислить в казну вырученные средства в объеме 3,1 млрд руб. При этом предприятие должно быть изъято у новых хозяев, кубанских компаний «Лосево» и «Воздвиженская», с последующей передачей в пользу РФ.

Помимо прибыльного сельскохозяйственного бизнеса у Александра Чернова и его близких по требованию Генпрокуратуры были изъяты квартиры, дома, участки, коммерческая недвижимость.

Государству отошли земельные участки площадью 6,8 га стоимостью 3,5 млрд руб., 19 коммерческих зданий стоимостью 2,8 млрд руб., 18 офисных помещений стоимостью 2,7 млрд руб., 12 квартир и машино-места общей стоимостью более 1 млрд руб.

В частности, в пользу РФ отходят две квартиры — в Москве и Краснодаре, а также дом в столице Кубани, владельцем которых является сам господин Чернов. У Светланы Новиковой изымают 2 квартиры в Краснодаре, а также 12 помещений в краснодарском офисном центре. Ее мать Любовь Новикова оказалась владелицей квартиры и шести коммерческих помещений в доме на набережной Геленджика. Виталию Новикову принадлежали помещения в торговой галерее «Мелодия» в Сочи, а также доли в ООО «Бар "Рубин"». Они также отошли государству.

Внучка Александра Чернова Анастасия Рязанская владела помещениями в офисном центре в Краснодаре, ей принадлежали две квартиры в ЖК «Александрийский маяк» на набережной Сочи.

Нынешняя жена Александра Чернова Олеся Митина была владелицей семи нежилых помещений и двух квартир в московском ЖК Union Park, ее родителям принадлежала квартира в Сочи.

Гражданский муж дочери Александра Чернова Алексей Щепотин являлся владельцем двух домов в городском округе Одинцово Московской области, а также охотничьих и рыбацких домиков в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.

Все перечисленные активы признаны приобретенными с нарушением антикоррупционных норм, с использованием служебного положения Александра Чернова.

О претензиях Генпрокуратуры к Александру Чернову стало известно в октябре 2024 года, для обеспечения объективности судопроизводства иск поступил в Красногорский городской суд Московской области. В ходе рассмотрения дела прокуратура уточнила исковые требования, исключив по соображениям гуманности из перечня изымаемых объектов дома и квартиры, где зарегистрированы и постоянно проживают жена Александра Чернова, его внучка, а также мать его бывшей гражданской супруги. Господин Чернов просил оставить жилье и ему самому, однако эта позиция не была принята судом.

В ходе рассмотрения иска экс-председатель краевого суда не признавал претензии прокуратуры и настаивал на том, что он не имеет отношения к большинству объектов, перечисленных в иске, а принадлежащее ему имущество куплено на легальные доходы. При этом Александр Чернов выражал готовность передать основную часть спорного имущества Российской Федерации, желая помочь государству в тяжелой экономической ситуации. На последних заседаниях суда Александр Чернов признал исковые требования.

Анна Перова, Краснодар