«Мелодию» списали в архив

В Сочи суд прекратил уголовное преследование Светланы Новиковой, бывшей гражданской жены экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Светлану Новикову обвиняли в мошенничестве с муниципальным имуществом — помещениями в ТЦ «Мелодия». Также закрыто производство по делу Алексея Щепотина, которого называют зятем Александра Чернова. Отметим, что Светлана Новикова и Алексей Щепотин являются ответчиками в процессе по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-судьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В уголовном деле об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Светланы Новиковой, бывшей гражданской жены экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, истек срок давности привлечения к ответственности. Судебный акт Центрального райсуда Сочи о прекращении дела опубликован в базе «Правосудие». Фабула совпадает с обвинением в отношении предпринимателя Лианы Сырцовой, чье уголовное преследование тоже прекращено по сроку давности.

По версии следствия, в 2015 году Лиана Сырцова привлекла нескольких знакомых, в том числе Светлану Новикову, к реализации незаконной схемы по приобретению помещений в торговом центре «Мелодия». Помещения площадью 319 кв. м и рыночной стоимостью 81 млн руб. находились в собственности муниципалитета Сочи и не подлежали приватизации.

Злоумышленники, по версии следствия, организовали фиктивный судебный спор, по итогам которого суд обязал мэрию продать Лиане Сырцовой торговые площади по льготной цене, как добросовестному арендатору.

Лиана Сырцова и Светлана Новикова являлись совладелицами сочинского ООО «Бар "Рубин"», позже доля в компании перешла Виталию Новикову, сыну Александра Чернова. В марте текущего года обе женщины стали фигурантками дела о мошенничестве, Лиана Сырцова находилась под домашним арестом, а Светлана Новикова — в следственном изоляторе. В тот момент под стражу была также заключена Любовь Новикова, мать Светланы Новиковой. Мать и дочь Новиковы с 2009 года являлись учредителями компании «Сельскохозяйственное предприятие "Дмитриевское"» в Кавказском районе Краснодарского края. В сентябре 2024 года Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском об изъятии в казну активов Александра Чернова и аффилированных с ним лиц, затем надзорное ведомство потребовало взыскать с ответчиков 51 млн руб. для компенсации ущерба от самовольного строительства в Сочи. На процессе о самострое Светлана Новикова выступила в качестве свидетеля и сообщила, что ее бывший гражданский муж Александр Чернов руководил бизнесом в период работы в суде и после отставки.

Центральный райсуд Сочи прекратил по сроку давности уголовное преследование еще одного ответчика по делу о конфискации активов бывшего высокопоставленного судьи. Алексея Щепотина, которого знакомые семьи называют гражданским мужем дочери Александра Чернова, обвиняли в особо крупном мошенничестве, подробностей дела в открытом доступе нет. Уголовное дело Любови Новиковой поступило в Центральный райсуд Сочи, дата слушания не назначена.

Анна Перова, Краснодар