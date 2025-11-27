Александр Чернов остался без иммунитета

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова в связи нарушением им профессиональной этики. В начале ноября вступило в силу решение об изъятии у экс-судьи имущества, полученного с нарушением антикоррупционных норм, стоимостью 13 млрд руб. Утрата статуса судьи в отставке может означать не только лишение господина Чернова соответствующих денежного содержания и льгот, но и уголовное преследование.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На заседании ВККС, где рассматривался вопрос о прекращении отставки Александра Чернова, бывший высокопоставленный судья не присутствовал. По неофициальной информации, он уехал из России.

Прекращение отставки судьи Чернова, возглавлявшего Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год, было не добровольным. В повестке дня ВККС указано, что господин Чернов лишается статуса в соответствии с п. 6 ст. 15 закона «О статусе судей». Данная норма описывает случаи прекращения отставки в связи с нарушением судьей профессиональной этики.

Утрата статуса судьи в отставке сопряжена для Александра Чернова с материальными потерями.

Экс-глава крайсуда лишился социальных льгот и ежемесячного пожизненного содержания в размере 80% заработной платы в прежней должности. Он также потерял гарантии личной неприкосновенности.

Теперь в случае возможного привлечения Александра Чернова к уголовной ответственности правоохранителям не потребуется согласовывать свои действия с органами судейского сообщества.

Осенью прошлого года Александр Чернов стал фигурантом громкого процесса об изъятии в казну РФ его собственного имущества, а также активов его родственников и доверенных лиц. Отправной точкой для иска Генпрокуратуры стало уголовное дело о поджоге, в котором оказались замешаны руководители кубанского сельхозпредприятия «Дмитриевское». В ходе расследования прокуратура получила данные о том, что владелица «Дмитриевского» Светлана Новикова была гражданской женой Александра Чернова, который фактически руководил бизнесом и вкладывал полученную прибыль в покупку элитной недвижимости.

В октябре 2024 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии незаконно полученных активов в пользу РФ. В этот момент правоохранительные органы выявили несколько новых эпизодов криминальной деятельности лиц из окружения Александра Чернова.

Светлана Новикова и ее мать оказались причастны к незаконному приобретению помещений в сочинском торговом центре «Мелодия», принадлежавших муниципалитету. Обе женщины, а также их компаньонка Лиана Сырцова были арестованы по обвинению в мошенничестве.

Алексей Щепотин, гражданский муж дочери Александра Чернова, также был взят под стражу, ему предъявили обвинение в махинациях с участками на Красной Поляне.

В августе текущего года Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-судьи и его близких стоимостью более 13 млрд руб. В начале ноября Мосгорсуд оставил решение без изменений. Сразу после этого стало известно о том, что уголовное преследование Светланы и Любови Новиковых, Лианы Сырцовой и Алексея Щепотина прекращено по сроку давности.

По словам собеседника “Ъ” в окружении Александра Чернова, прекращение уголовного преследования близких экс-судьи после изъятия имущества не означает, что «все вопросы закрыты». «У правоохранительных органов могут быть и другие поводы для возбуждения уголовных дел»,— считает собеседник “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар