Управление департаментом туризма Свердловской области передано Елене Васильевой

Елена Васильева назначена исполняющим обязанности директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, следует из повестки заседаний правительства региона на 6 октября. Ранее она работала заместителем директора департамента и на посту главы сменила Эльмиру Туканову.

На заседании она внесет на рассмотрение два проекта — об изменениях в постановлении о субсидировании создания программ и продвижения событийных мероприятий на условиях софинансирования из федерального бюджета, а также о внесении изменений в порядок предоставления субсидий НКО на проекты в сфере туризма.

Напомним, Эльмира Туканова покинула пост директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области 1 ноября по своему желанию. Она руководила департаментом с момента его создания в 2022 году.

Ирина Пичурина