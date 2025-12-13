Главные новости за 13 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В течение ночи 13 декабря над территорией Республики Крым дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа.

На Кубани разрыв в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке жилья составил около 30-35%.

В Краснодарском крае 211 организаций заявили к высвобождению 1,8 тыс. человек. При этом массовых увольнений среди системообразующих организаций на территории края не планируется.

По данным на 9 декабря в «Центре занятости населения Краснодарского края» на учете в поисках работы состоит 12,5 тыс. человек, из них 8,3 тыс. человек официально признаны безработными.

Метеорологи предупредили о сильном снегопаде в горах Сочи. В средних и высоких ожидается выпадение 20-25 мм осадков, в горах выше 1 тыс. метров в течение суток до 18.00 14 декабря прогнозируется слабая лавинная опасность.

Стадион «Ozon Арена» в Краснодаре вошел в тройку самых посещаемых арен Восточной Европы по итогам первых 18 туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26. Домашняя площадка ФК «Краснодар» уступила по посещаемости «Газпром Арене» и стадиону польского ФК «Лех».

В Славянском районе Кубани арестован обвиняемый в убийстве и сожжении соседа. Мужчина заключен под стражу до 10 февраля 2026 года.