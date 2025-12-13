В горах Сочи прогнозируют сильный снегопад и лавиноопасность

Метеорологи предупреждают о сильном снегопаде в горах Сочи. В средних и высоких горах 13 декабря ожидается выпадение 20-25 мм осадков, в горах выше 1 тыс. метров в течение суток до 18.00 14 декабря прогнозируется слабая лавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

За последние сутки на горнолыжном курорте «Роза Хутор» существенно увеличился снежный покров. По информации, опубликованной в Телеграм-канале курорта, высота снега на отметке 2320 метров достигла 45 см, при этом за прошедшие сутки выпало 20 см. Снегопад продолжается, что ограничивает видимость до 50 метров.

В Красной Поляне активно ведутся работы по уборке дорог. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Телеграм-канале, что для расчистки дорог было использовано 32 тонны противогололедных материалов, привлечено семь единиц техники.

