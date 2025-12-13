На Кубани 211 организаций заявили к высвобождению 1,8 тысячи сотрудников

В Краснодарском крае 211 организаций заявили «к высвобождению» 1,8 тыс. человек. При этом массовых увольнений среди системообразующих организаций на территории края не планируется. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

По информации ведомства, на 9 декабря 2025 года самая большая численность работников заявлена в организациях к высвобождению по нескольким видам экономической деятельности. Сред них — деятельность гостиниц и предприятий общепита — 489 человек человек от общей численности работников, заявленных к высвобождению, обрабатывающие производства — 247 человек, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств — 181 человек, транспортировка и хранение — 162 человека.

В режиме неполного рабочего времени – 675 работников в 13 организациях, в том числе в сфере обрабатывающих производств — 360 человек (от общей численности работников, работающих неполное рабочее время), в сельском хозяйстве — 157 человек, в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах — 57 человек.

В режиме простоя находятся 969 работников в 32 организациях. В том числе в области здравоохранения и социальных услуг — 545 человек (от общей численности работников, находящихся в простое), в обрабатывающих производствах — 221 человек, в сфере образования — 129 человек.

«На рынок труда Краснодарского края традиционно значительное влияние оказывает фактор сезонности. В весенне-летний период сокращается численность сезонных работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в осенние и зимние месяцы снижается количество задействованных на период сезона в агропромышленных предприятиях и сфере гостеприимства» — прокомментировали в минтруда Кубани.

Как отметили в ведомстве, в крае ведется мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе по высвобождению работников в связи с сокращением штата или ликвидацией организаций и введения режимов неполной занятости.

