В Славянском районе Кубани арестован обвиняемый в убийстве и сожжении соседа

В Славянском районе Краснодарского края 48-летний житель обвиняется в убийстве соседа (ч.1 ст 105 УК РФ), а его сожительница — в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ). По ходатайству следователя СКР по региону, обвиняемый заключен под стражу до 10 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ноябре 2025 года в правоохранительные органы Славянского района с заявлением о безвестном исчезновении 50-летнего мужчины обратилась его супруга. Имелись признаки криминального характера его исчезновения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие установило причастность 48-летнего соседа к убийству пропавшего.

По версии следствия, преступление произошло вечером 23 ноября этого года в хуторе Маевском. В ходе застолья между потерпевшим и его 48-летним соседом возник конфликт, переросший в драку. Обвиняемый избил оппонента, а затем, чтобы скрыть следы преступления, переместил тело во двор и нанес множественные удары черенком лопаты по голове.

Сожительница обвиняемого, ставшая свидетельницей происшедшего, помогла ему избавиться от улик и предоставила ложные полиции утверждая о непричастности сожителя к преступлению. Впоследствии фигуранты сожгли тело потерпевшего во дворе своего домовладения, пытаясь скрыть следы преступления, говорится в сообщении СУ СКР.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и проверили показания. Обвиняемые признали свою вину и дали показания об обстоятельствах произошедшего. По уголовному делу продолжается сбор доказательств и назначены необходимые судебные экспертизы.

Сергей Емельянов