«Ozon Арена» попала в топ самых посещаемых стадионов Восточной Европы

Стадион «Ozon Арена» в Краснодаре вошел в тройку самых посещаемых арен Восточной Европы по итогам первых 18 туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26, согласно данным Metaratings.ru.

Фото: Маргарита Синкевич

Лидером рейтинга стала «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Средняя посещаемость матчей домашней площадки ФК «Зенит составила 36,608 тыс. зрителей. На втором месте – стадион польского ФК «Лех» («Познань») с показателем 30,390 тыс. болельщиков.

«Ozon Арена» заняла третью строчку, привлекая в среднем 28,639 зрителей на каждый матч. При этом стадион стал лучшим в российском турнире по проценту заполняемости – 87%, что значительно выше показателей других арен.

В топ-5 рейтинга также вошли стадионы польских ФК «Висла» (26,191 тыс. зрителей) и «Легия» (24,472 тыс. зрителей). В топ-15 также попали домашние арены московского «Спартака» (8 место, 23,183 тыс. зрителей), калининградской «Балтики» (12 место, 17,549 тыс. зрителей) и волгоградского «Ротора» (15 место, 16,136 тыс. зрителей).

Андрей Николаев