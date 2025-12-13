На Кубани в декабре безработными числятся 8,3 тысячи человек

По данным на 9 декабря 2025 года в «Центре занятости населения Краснодарского края» на учете в поисках работы состоит 12,5 тыс. человек, из них 8,3 тыс. человек признаны безработными. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

По информации ведомства, в службу занятости населения работодатели заявили 55,2 тыс. вакансий, на одного ищущего работу приходится четыре вакансии. Около 66 % краевого банка – вакансии по рабочим профессиям

По данным Федеральной службы государственной статистики за август – октябрь 2025 года в экономике края занято более 2,9 млн человек (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 41,2 тыс. человек).

Численность безработных граждан по методологии Международной организации труда составила 60,1 тыс. человек (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 0,8 тыс. человек). Уровень безработицы составил 2% от численности рабочей силы (за аналогичный период прошлого года — 2%), что ниже на 0,1 процентного пункта среднероссийского показателя (2,1 %).

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае 211 организаций заявили к высвобождению 1,8 тыс. человек. При этом массовых увольнений среди системообразующих организаций на территории края не планируется.

По заявленным на Кубани вакансиям в строительной сфере наибольший уровень средней заработной платы предлагают арматурщикам (до 235 тыс. руб.), а также каменщикам (185 тыс. руб.).

