Над Крымом ночью 13 декабря сбили два украинских БПЛА

В течение минувшей ночи 13 декабря над территорией Республики Крым дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, всего прошедшей ночью был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник. Из них 28 БПЛА было уничтожено в небе над Саратовской областью, по четыре дрона — над территорией Воронежской и Ростовской областей, два — над Белгородчиной и еще один — над Волгоградской областью.

Андрей Николаев