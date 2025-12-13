Над Крымом ночью 13 декабря сбили два украинских БПЛА
В течение минувшей ночи 13 декабря над территорией Республики Крым дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным оборонного ведомства, всего прошедшей ночью был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник. Из них 28 БПЛА было уничтожено в небе над Саратовской областью, по четыре дрона — над территорией Воронежской и Ростовской областей, два — над Белгородчиной и еще один — над Волгоградской областью.