Главные новости за 12 декабря. Сочи

Верховный суд РФ передал уголовное дело бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько в Мещанский районный суд Москвы. Такое решение огласил судья, уточнив, что таким образом определена территориальная подсудность рассмотрения дела.

Власти Сочи оценили потребность в финансировании мероприятий по инженерной защите города от оползневых процессов в 163 млрд руб. Значительная часть инженерных рисков связана с горным рельефом и многократным превышением нагрузки на транспортную сеть и городские коммуникации по сравнению с расчетными нормативами.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в рамках пресс-конференции в московской студии ТАСС сообщил о ходе подготовки курорта к предстоящему зимнему сезону и ориентировочных прогнозах на лето 2026 года. В городе проведен комплекс работ, необходимых для обеспечения устойчивой загрузки курорта и выполнения требований по безопасности в период пиковых туристических нагрузок.

Генеральная прокуратура выявила нарушения на сумму более 3 млрд руб. в ходе проверки Сочинского национального парка и Кавказского государственного биосферного заповедника. Вопрос о нарушениях был поднят 10 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Хостинский районный Сочи суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Лотос» после несчастного случая на производстве. Основанием для обращения в суд стали результаты проверки, проведенной районной прокуратурой в рамках надзора за соблюдением трудового законодательства.

Прокуратура Сочи поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города и его сообщника. Центральный районный суд Сочи вынес приговор двум фигурантам, признав их виновными в коррупционных и мошеннических преступлениях.