Сочи завершает подготовку к зимнему сезону 2025–2026

Мэр Сочи Андрей Прошунин в рамках пресс-конференции в московской студии ТАСС сообщил о ходе подготовки курорта к предстоящему зимнему сезону и ориентировочных прогнозах на лето 2026 года. По его словам, в городе проведен комплекс работ, необходимых для обеспечения устойчивой загрузки курорта и выполнения требований по безопасности в период пиковых туристических нагрузок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

На середину декабря средняя заполняемость гостиниц Сочи составляет 62%, в горном кластере — 41%, единовременно на курорте находится около 100 тыс. человек. С начала 2025 года Сочи посетили свыше 7,5 млн туристов, и, как отмечают городские власти, по итогам года курорт приблизится к прошлогоднему рекордному показателю в 8 млн человек. На период новогодних и рождественских праздников ожидается около 480 тыс. гостей, в том числе 200 тыс. однодневных экскурсионных туристов. Около 165 тыс. выберут отдых в горном кластере.

Туристам будут доступны более 50 природных и городских объектов показа, более 700 ресторанов и кафе, а также 33 зимних пляжа. В зимнем сезоне 2025–2026 годов в Сочи услуги кратковременного размещения предоставят 635 объектов вместимостью более 87,5 тыс. мест, включая 52 санатория, 123 крупных гостиничных комплекса и 460 малых средств размещения.

Господин Прошунин отметил, что профилактические работы на горнолыжных курортах завершены, и начало сезона катания ожидается в двадцатых числах декабря при наступлении климатической нормы. В сезоне будут работать более 120 трасс протяженностью 174 км и 64 подъемника. Он также сообщил, что динамика бронирования в январе—феврале в горном кластере сопоставима с прошлым годом. По его словам, на лето 2026 года опасений нет: часть крупных отелей вновь готова применять систему скидок и раннего бронирования для семей с детьми, а к сезону планируется создать 15 новых благоустроенных пляжей.

В преддверии зимы объекты горного кластера оснащены досмотровыми комплексами и датчиками, усилено присутствие охранного персонала, проведены учения противолавинных, медицинских и спасательных служб. Руководству курортов поручено предотвратить образование очередей на подъемниках в периоды высокого спроса.

При подготовке к туристическому сезону одной из ключевых задач власти называют обеспечение безопасности гостей и жителей. Для организаций гостеприимства разработаны дополнительные меры антитеррористической и пожарной защищенности. На стойках размещения распространяют памятки с алгоритмами действий на случай угроз. В городе определено около 1,2 тыс. сооружений, которые могут использоваться как временные укрытия. Система «Безопасный город» объединяет более 3,7 тыс. видеокамер, включая камеры с распознаванием лиц. В Сочи также действует многоуровневая система оповещения, включающая 456 речевых устройств, количество которых в текущем году увеличено. С 15 декабря возрастет плотность патрульно-постовых нарядов в горном кластере; дополнительную поддержку правоохранительным органам окажут казаки и дружинники.

Администрация также уточнила, что по решению антитеррористической комиссии использование пиротехники на новогодних праздниках в этом году исключено. Курортам и крупным гостиничным комплексам рекомендовано отказаться от фейерверков, а праздничная программа будет формироваться за счет мероприятий и сервисных решений, не нарушающих требования безопасности.

Мария Удовик