Генпрокуратура выявила нарушения на 3 млрд в Сочинском нацпарке и заповеднике

Генеральная прокуратура выявила нарушения на сумму более 3 млрд руб. в ходе проверки Сочинского национального парка и Кавказского государственного биосферного заповедника. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.

По данным проверки, на территориях ООПТ велось строительство коммерческих объектов и проводилась массовая рубка деревьев. Отдельно отмечается, что под руководством Сергея Шевелева, совмещающего должности и. о. директора Сочинского нацпарка и директора Кавказского заповедника, администрация самовольно ввела платный вход для детей на особо охраняемые природные территории. С 2023 года плату за посещение дендропарка «Южные культуры» и информационных центров «Гузерипль» и «Лаура» взяли с 270 тыс. несовершеннолетних, что принесло 43 млн руб.

Вопрос о нарушениях был поднят 10 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По данным издания, руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил президенту Владимиру Путину, что в сфере допуска туристических групп в нацпарк формируется «серая зона».

Материалы ведомства также указывают на отсутствие контроля за незаконной вырубкой леса: выявлено 21 нарушение с совокупным ущербом около 1,3 млрд руб. Еще почти 1 млрд руб. насчитали при строительстве узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу, по этому факту возбуждено уголовное дело. Аналогичный ущерб установлен в Тисо-самшитовой роще, где застройщики складировали грунт, перекрыв русло реки; этот эпизод также стал основанием для возбуждения дела.

В материалах Генпрокуратуры отмечается, что действия администраций фактически приводят к хищнической эксплуатации уникальных природных объектов.

По информации источников «Известий» в госорганах, Сергей Шевелев продолжает занимать обе руководящие должности, однако на данный момент находится на больничном и выехал в Германию.

Мария Удовик