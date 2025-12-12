Суд в Сочи взыскал с ООО «Лотос» компенсацию семье погибшего работника

Хостинский районный Сочи суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Лотос» после несчастного случая на производстве. Основанием для обращения в суд стали результаты проверки, проведенной районной прокуратурой в рамках надзора за соблюдением трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что в апреле 2024 года сотрудник предприятия получил тяжелые травмы в результате взрыва газовоздушной смеси. Он был доставлен в больницу, где спустя 11 дней скончался. Надзорное ведомство указало, что причиной произошедшего стала ненадлежащая организация работ со стороны заместителя директора компании: он не обеспечил проведение инструктажа по охране труда, не проконтролировал исправность оборудования и не отслеживал соблюдение правил выполнения работ.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с организации компенсацию морального вреда. Суд поддержал позицию ведомства и постановил выплатить семье погибшего более 600 тыс. руб. В прокуратуре сообщили, что исполнение решения находится на их контроле.

Мария Удовик