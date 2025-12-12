Бывший главный архитектор Сочи получил 10 лет колонии и штраф 65 млн рублей

Прокуратура Сочи поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города и его сообщника. Центральный районный суд Сочи вынес приговор двум фигурантам, признав их виновными в коррупционных и мошеннических преступлениях, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Суд установил, что в 2020–2021 годах руководитель департамента через посредника получил от застройщика более 23 млн руб., что являлось частью общей суммы взятки в размере 65 млн руб. Вознаграждение предназначалось за выдачу разрешения на строительство апартаментного комплекса. Его знакомый, выступавший посредником, также причастен к мошенничеству: с января 2018 года по сентябрь 2020 года он под видом передачи взяток должностным лицам администрации и правоохранительным органам обманным путем похитил у граждан свыше 20 млн руб. Еще около 66 млн руб. он не смог получить по независящим от него обстоятельствам, уточнили в ведомстве.

Бывший директор департамента свою вину не признал, тогда как его соучастник признал ее частично. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил должностному лицу 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 65 млн руб. и лишение права занимать должности в органах местного самоуправления на восемь лет. Посреднику назначено 15 лет лишения свободы по совокупности преступлений и штраф в таком же размере. На имущество осужденных наложен арест.

Мария Удовик