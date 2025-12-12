Прошунин: на инженерную защиту Сочи от оползней требуется 163 млрд рублей

Власти Сочи оценили потребность в финансировании мероприятий по инженерной защите города от оползневых процессов в 163 млрд руб. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в ходе пресс-конференции, где обсуждались вопросы нагрузок на городскую инфраструктуру и проблемы, возникающие из-за высокой плотности проживания и туристического трафика.

По словам главы Сочи, значительная часть инженерных рисков связана с горным рельефом и многократным превышением нагрузки на транспортную сеть и городские коммуникации по сравнению с расчетными нормативами. В качестве примера мэр привел данные по автодороге со стороны Магри, где при нормативе в 8 тыс. автомобилей в сутки фактический трафик достигает 24 тыс. машин, что оказывает дополнительное давление не только на дорожное покрытие, но и на грунты.

Господин Прошунин отметил, что подобные факторы напрямую усиливают оползневую активность, а требуемый объем финансирования отражает масштаб инженерных задач, которые необходимо решить для долгосрочной устойчивости курорта. Мэр подчеркнул, что обеспечение безопасности территории требует комплексного подхода, включающего укрепление склонов, модернизацию инженерных сооружений и контроль за нагрузкой на территорию.

По его словам, заявленная сумма формируется исходя из проектных оценок и учитывает необходимость предупреждения процессов, которые могут затронуть жилые зоны, туристическую инфраструктуру и транспортные артерии города.

«Ъ-Сочи» писал, что в Дагомысе завершили работы по восстановлению оползневого участка трассы А-147 Джубга — Сочи. Специалисты сообщили о полном окончании ремонта на отрезке км 168+376 — 168+699 км, где были возведены новые подпорные сооружения и модернизирована существующая инфраструктура.

Мария Удовик