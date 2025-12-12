Дело экс-мэра Сочи Копайгородского передали в суд Москвы

Верховный суд РФ передал уголовное дело бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько в Мещанский районный суд Москвы. Такое решение огласил судья, уточнив, что таким образом определена территориальная подсудность рассмотрения дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее Генпрокуратура сообщала об утверждении обвинительного заключения и направлении материалов в Верховный суд. Алексею Копайгородскому вменяются растрата и получение взятки в особо крупном размере, а также легализация имущества, добытого преступным путем. Его супругу обвиняют в пособничестве в растрате, посредничестве во взяточничестве, легализации средств и давлении на свидетелей. Госпожа Пасунько, согласно материалам, инкриминируется подкуп свидетеля и принуждение к отказу от показаний.

По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года экс-мэр вместе с супругой похитил два участка земли в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб., оформив их на аффилированных лиц. Кроме того, в Генпрокуратуре указывают, что с марта 2022 по май 2024 года Алексей Копайгородский через супругу получил 248 млн руб. от коммерческих структур в обмен на содействие бизнесу и покровительство, после чего средства были легализованы через покупку недвижимости.

Следствие считает, что в 2024 году Янина Копайгородская оказывала давление на свидетелей: одного она, по данным материалов, заставила дать ложные показания под угрозой причинения вреда здоровью, другого — через господина Пасунько — подкупила 500 тыс. руб. После выявления фактов давления она была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО. Сейчас супруги находятся под стражей в Москве.

Параллельно в Хостинском районном суде Сочи продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Алексею Копайгородскому и связанным с ним лицам.

Мария Удовик