Главные новости за 11 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Кадровый центр Краснодарского края направил 96 млн руб. на поддержку начинающих предпринимателей в 2025 году. 266 участников программы получили финансовую помощь в размере 361 тыс. руб. каждый для реализации своих проектов.

Власти Краснодарского края приступили к созданию реестра креативных индустрий. На декабрь 2025 года на Кубани зарегистрировано около 20 тыс. представителей этой сферы.

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом компанию «Специализированный застройщик "Красмашевский"», занимавшуюся реконструкцией санатория имени Кирова в центре Сочи. Общий долг организации перед Сбербанком превысил 4,2 млрд руб.

Краснодарский край стал лидером среди регионов России по объему льготных микрозаймов, выданных через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП.РФ в 2025 году. Объем выданных средств на Кубани составил 2,4 млрд руб.

Прокуратура Краснодарского края добилась отставки главы Гулькевичского района Александра Шишикина, указав на утрату доверия со стороны региональных властей. Проверка, проведенная надзорным ведомством совместно с подразделениями краевого МВД, выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны руководителя муниципалитета.

Сторона обвинения запросила 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере одного 1 млн руб. для бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с выборами в городскую думу.

Казахстан увеличит поставки нефти через Самару на 232 тыс. т, порт Актау на 58 тыс. т и Китай на 72 тыс. т в декабре, перенаправив потоки из системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).