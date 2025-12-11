Кубань возглавила рейтинг регионов РФ по льготным микрозаймам в 2025 году

Краснодарский край стал лидером среди регионов России по объему льготных микрозаймов, выданных через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП.РФ в 2025 году. Объем выданных средств на Кубани составил 2,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе корпорации МСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В топ-10 регионов также вошли Удмуртия (1,2 млрд руб.), Крым (1,1 млрд руб.), Ростовская область (1,1 млрд руб.), Татарстан (1 млрд руб.), Иркутская область (956 млн руб.), Белгородская область (670,1 млн руб.), Якутия (624,4 млн руб.), Башкортостан (564,4 млн руб.) и Пермский край (529,3 млн руб.).

С начала 2025 года общий объем микрофинансирования через платформу превысил 20 млрд руб. Средняя ставка для предпринимателей составила 8,5% годовых — на 0,3 п.п. ниже, чем в офлайн-режиме, и в два-три раза ниже банковских ставок. За год объем господдержки вырос на 27%, количество получателей увеличилось на 16% по сравнению с 2024 годом.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что микрозаймы остаются одним из наиболее востребованных инструментов для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут онлайн оформить поручительство региональных гарантийных организаций и подписать договор в режиме «одного окна». Объем микрозаймов с такими поручительствами достиг 1,7 млрд руб., а объем онлайн-договоров с электронной подписью — 600 млн руб.

Чаще всего средства привлекали предприниматели из сферы услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (19%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что фонд микрофинансирования Кубани предоставил бизнесу более 1,2 млрд руб. займов на льготных условиях за первую половину 2025 года.

Анна Гречко