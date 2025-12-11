Казахстан увеличит поставки нефти из КТК в Самару и Китай

Казахстан увеличит поставки нефти через Самару на 232 тыс. т, порт Актау на 58 тыс. т и Китай на 72 тыс. т в декабре, перенаправив потоки из системы Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба КазТрансОйл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объемы декабрьских отгрузок увеличены по сравнению с первоначальным планом транспортировки, одобренным Министерством энергетики республики. Дополнительная нефть пойдет по маршруту «Атырау-Самара», через порт Актау в направлении «Баку — Тбилиси — Джейхан», а также в Китай.

Компания предоставит нефтеперерабатывающим заводам временное размещение сырья в резервуарах на ответственное хранение. Это обеспечит гибкость отгрузочных планов, улучшит режимы перекачки и гарантирует бесперебойность поставок по магистральным трубопроводам.

29 ноября беспилотные украинские катера атаковали инфраструктуру КТК в Новороссийске, включая выносное причальное устройство ВПУ-2. После удара его эксплуатация стала невозможной, погрузочные операции прекратили, танкеры увели из акватории терминала.

МИД Казахстана выразил протест, назвав происшествие третьим нападением на гражданский объект, функционирование которого гарантировано международным правом. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков охарактеризовал атаку на КТК как «вопиющий случай».

Анна Гречко