Застройщик Grand Royal Residences в Сочи обанкротился с долгом 4,2 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом компанию «Специализированный застройщик "Красмашевский"», занимавшуюся реконструкцией санатория имени Кирова в центре Сочи. Общий долг организации перед Сбербанком превысил 4,2 млрд руб., пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект реконструкции санатория был представлен в 2019 году. Девелопер планировал преобразовать историческую здравницу в премиальный апартаментный комплекс Grand Royal Residences. Согласно проекту, исторические корпуса должны были пройти реставрацию, а на прилегающей территории планировалось возведение двух новых высотных зданий. Завершить работы предполагалось в 2022 году.

К настоящему времени реставрация зданий исторической части комплекса завершена, однако новые корпуса остаются недостроенными.

О проблемах в реализации проекта стало известно в марте 2025 года, когда была арестована заместитель начальника краевого управления охраны объектов культурного наследия Нателла Бирюкова. По версии следствия, она незаконно согласовала уменьшение охраняемой территории в интересах застройщика. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, ущерб культурному наследию оценен в 322 млн руб.

«Ъ-Кубань» писал, что Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи, имущество бывшего депутата Сергея Эксузяна должно быть передано в доход государства. В список конфискованного имущества входят шесть объектов недвижимости и более 110 млн руб., которые были получены незаконным путем.

Мария Удовик