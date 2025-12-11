Глава Гулькевичского района Кубани отправлен в отставку в связи с утратой доверия

Прокуратура Краснодарского края добилась отставки главы Гулькевичского района Александра Шишикина, указав на утрату доверия со стороны региональных властей. Проверка, проведенная надзорным ведомством совместно с подразделениями краевого МВД, выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны руководителя муниципалитета, сообщает пресс-служба кубанской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установили проверяющие, глава района предоставил губернатору недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также был фактически вовлечен в предпринимательскую деятельность, осуществляемую его родственником. Кроме того, он не принял мер к предотвращению конфликта интересов в ситуации, когда его родственник получал бюджетные средства от муниципального предприятия, находящегося под контролем районной администрации.

По итогам проверки прокуратура 31 января 2025 года направила губернатору информацию, ставшую основанием для проверки, полностью подтвердившей выводы надзорного органа.

11 декабря Совет муниципального образования Гулькевичский район, рассмотрев представление главы региона, принял решение об удалении руководителя района в отставку в связи с утратой доверия.

Александр Шишикин родился 1 июня 1985 года. С 2007 года работал в администрации сельского поселения, затем станицы Кавказской. В марте 2011 года избран главой Мирского сельского поселения Кавказского района. В 2013 году стал заместителем главы Гулькевичского района, с октября 2017 года — главой города Гулькевичи. Район возглавил в 2018 году.

Вячеслав Рыжков