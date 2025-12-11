Экс-замглавы администрации Краснодара грозит 4,5 года за мошенничество

Сторона обвинения запросила 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере одного 1 млн руб. для бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с выборами в городскую думу. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Обвинение также требует лишить Всеволода Нетребу права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. В собственность государства просят конфисковать телефон iPhone 17, сохранить арест на автомобиль. Следующее заседание назначено на 15 декабря.

Защита назвала требования суровыми, указав на семейные обстоятельства подсудимого. Адвокат сообщил, что фигурант выплачивает 15 тыс. руб. ежемесячно совершеннолетнему сыну от первого брака и содержит несовершеннолетнего ребенка. «На мой взгляд, не надо применять меры с его реальным лишением свободы, отчуждения от социума», — заявил защитник.

Согласно версии следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов городской думы восьмого созыва Всеволод Нетреба гарантировал получение депутатского мандата начальнику юридического отдела администрации Кириллу Перцеву за 4,6 млн руб. Кандидат обратился в правоохранительные органы. Под контролем силовиков он передал Всеволоду Нетребе в его кабинете 2 млн руб., включая муляжи купюр. После этого замглавы администрации задержали.

Всеволод Нетреба занимал должность заместителя главы администрации Краснодара с августа 2024 года по апрель 2025 года. Он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Алина Зорина