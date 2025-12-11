На Кубани начали формировать реестр субъектов креативных индустрий

Власти Краснодарского края приступили к созданию реестра креативных индустрий. По данным администрации региона, на декабрь 2025 года на Кубани зарегистрировано около 20 тыс. представителей этой сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый вице-губернатор края Игорь Галась отметил, что перед регионом стоит задача, обозначенная президентом,— сделать креативные индустрии новой точкой роста экономики. Отрасль уже принесла экономике Кубани свыше 132 млрд руб.

В реестр будут включать физлиц, индивидуальных предпринимателей и организации, ведущие деятельность на территории Кубани и соответствующие установленным критериям. Требования предполагают государственную регистрацию в РФ, соответствие федеральному закону о креативных индустриях, отсутствие иностранного участия, статуса иностранного агента и связей с экстремизмом или терроризмом. Юрлица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Господин Галась подчеркнул, что формирование реестра позволит оценить реальный вклад отрасли в валовой региональный продукт и перейти от общих мер поддержки к адресной работе с предпринимателями.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в октябре 2025 года власти региона утвердили критерии отнесения предпринимателей, юр- и физлиц к субъектам креативных индустрий. Приоритет определяют вклад направления в экономику и динамика развития свыше 10%, а также соответствие национальным целям и позитивное влияние на традиционные духовно-нравственные ценности.

Анна Гречко